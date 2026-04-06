В результате атаки дронов на Новороссийск повреждены 100 домов

После атаки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Новороссийск повреждения получили 100 домов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Андрей Кравченко.

Он уточнил, что рабочие группы районных администраций весь день обходили квартиры, чтобы оценить повреждения.

«В Восточном районе повреждения получили 72 частных дома и 5 многоквартирных. <…> В Южном районе повреждения получили 7 МКД и 1 частный дом. <…> Поступила информация еще о 7 поврежденных квартирах в 7 многоквартирных домах Центрального внутригородского района. В жилых помещениях повреждено остекление», — написал он.

Утром Кравченко сообщал о 25 поврежденных домах из-за атаки ВСУ.

Как сообщал ранее оперативный штаб Краснодарского края, здание детского сада в микрорайоне Голубая Бухта в Геленджике также оказалось повреждено в результате падения обломков сбитых украинских беспилотников. По словам главы города Алексея Богодистова, было решено закрыть дошкольное учреждение на ближайшую неделю. На это время 120 воспитанников переведут в ближайшие детские сады Северного микрорайона.

ВСУ начали массированную атаку на Краснодарский край утром 5 апреля. Системы оповещения и оперативные службы в ряде городов — Сочи, Анапе, Новороссийске, Геленджике — были приведены в состояние готовности. По последним данным, в результате ударов пострадали 10 человек.

Ранее появилось видео с последствиями удара БПЛА по жилым домам в Новороссийске.

 
Теперь вы знаете
Утонувший Дагестан, бесплатные онковакцины и триллионы долгов россиян: главное за 6 апреля
