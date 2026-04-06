На Украине заявили об уничтожении киевской ТЭЦ

Глава Деснянской районной администрации Максим Бахматов заявил, что киевская ТЭЦ-4 мощностью 140 мегаватт (МВт) была полностью уничтожена. Об этом сообщает «Страна.ua».

По его словам, киевская ТЭЦ-6 мощностью 750 МВт разрушена на 80%, она обслуживает Дарницкий, Днепровский, Подольский, Деснянский и Оболонский районы города.

7 марта мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве 1905 зданий в четырех районах остались без тепла. По его данным, после ночных ударов был поврежден объект критической инфраструктуры, в результате обесточенными оказались дома в Печерском, Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах столицы.

Позднее он рассказал, что в скором времени Осло передаст Киеву партию генераторов. Кличко также выразил благодарность за проведенные консультации с муниципальной энергетической компанией Hafslund и энергетической ассоциацией REN относительно возможностей поддержки Украины.

Ранее сообщалось, что на Украине будут ремонтировать ТЭС оборудованием старых европейских станций.