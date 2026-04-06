В Госдуме заявили, что новый миропорядок Россия должна строить без США

Война на Ближнем Востоке может стать причиной слома существующего миропорядка — а новые правила следует определить без участия США. Таким мнением в беседе с «Газетой.Ru» поделился первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он отметил, что Иран сейчас выигрывает войну против США и не намерен мириться.

«Вообще-то, как ни крути, Иран сейчас выигрывает, а Трамп лишь ищет повод завершить войну, окончательно не потеряв лицо. Отсюда и его нервные высказывания в соцсетях, и крайние сроки, которые сам же все время и отодвигает. Расчет на блицкриг не оправдался, и Соединенные Штаты завязли в Иране, как прежде уже бывало во Вьетнаме и Афганистане — тогда это стоило президентам США их политических карьер. Поэтому и сейчас персы вполне могут торговаться, требуя от американцев тайных преференций — только всегда следует иметь в виду, что США не держат обещаний, и гарантии должны быть железобетонными. Очевидно, что ближневосточный конфликт может стать на этот раз причиной слома существующего миропорядка — ведь уже всем, кажется, ясно, что за большей частью таких противостояний на всей планете торчат уши Соединенных Штатов», — подчеркнул парламентарий.

Новые правила в мире должны определить Россия, Китай, Индия и Иран, добавил Журавлев. По аналогии с Ялтинской конференцией 1945 года.

«Поэтому и новые конфигурации следовало бы строить без их участия - просто игнорируя. Международные институты сейчас потому и девальвировались — во всех структурах, подобных ООН, США старались непременно доминировать, не учитывая ни одного альтернативного мнения. Кооперироваться, скорее, следует с Ираном, Китаем, Индией — теми странами, что в Америке считаются для Соединенных Штатов недружественными. А место заключения соглашения не так уж и важно, это может быть и Ялта, и, к примеру, Тегеран», — заключил он.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран начал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти. Президент России Владимир Путин отмечал, что Москва может предложить миру безопасные маршруты, столь необходимые в условиях ситуации вокруг Ирана.

Ранее стало известно, что Иран отверг требование о временном прекращении огня в Ормузском проливе.