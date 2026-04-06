Посол Ирана высказался о необходимости использования названия «Персидский залив»

Суда, которые проходят через Ормузский пролив, должны будут применять установленные географические названия, в том числе название региона — «Персидский залив». Об этом РИА Новости сообщил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

«Суда, проходящие через пролив, обязаны использовать корректные географические названия, в частности «Персидский залив»», — сказал он.

По словам Джалали, использование иных наименований станет основанием для отказа в проходе. Посол подчеркнул, что в рамках правового режима пролива необходимо утвердить специальные флаги, обозначения и морские знаки в соответствии с корректными названиями региона.

Кроме того, дипломат отметил, что военные корабли и суда стран, которые пребывают в состоянии конфликта с прибрежными странами, не должны быть пропущены через пролив.

28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран предпринял шаги, включающие ракетные и беспилотные удары по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке, расположенным в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Также иранской стороной был заблокирован Ормузский пролив, через который проходит около 30% мировых морских поставок нефти. Эти события привели к резкому росту цен на нефть — они достигли четырехлетнего пика.

Ранее Джалали заявил, что у Ирана должно быть право на экспорт нефти через Ормузский пролив.