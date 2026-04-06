«Ждала большего»: Тарасова о результатах Петросян за сезон

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что российская фигуристка Аделия Петросян не оправдала ее ожиданий в текущем сезоне. Ее слова приводит «Советский спорт».

«Я ждала большего в сезоне от Аделии. Нет сомнений, что она у нас первая. Петросян избаловала нас хорошими прокатами и исполнением, а в этом году не справилась с элементами. Мы знаем, что у нее болела нога, но это не отменяет того факта, что четверные она не делала», — сказала Тарасова.

На Олимпиаде-2026 по итогам короткой и произвольной программ Петросян набрала 214,53 балла и завершила соревнования на шестой позиции. Золотую медаль завоевала американская спортсменка Алиса Лью, набравшая 226,79 балла. Серебро досталось Каори Сакамото из Японии с результатом 224,90. Третьей стала японка Ами Накаи с суммой в 219,16 балла.

Петросян — трехкратная чемпионка России (2024, 2025, 2026), трехкратная победительница финала Гран-при России (2023, 2024, 2025), бронзовая медалистка чемпионата России (2022).

Ранее Петросян впервые рассказала о полученной перед Олимпиадой-2026 травме.