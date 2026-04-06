В США создали скульптуру Овечкина из зефира

Daniel Kucin Jr./Reuters

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал прототипом скульптуры из маршмеллоу на творческом конкурсе PEEPshow в городе Вестминстер в США. Об этом пишет RMNB.

Композиция получила название «Великий Пип». Авторы изобразили хоккеиста в полной экипировке. Рядом со скульптурой установлен ручной счетчик голов Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ, который организаторы выставки обновляют после каждой заброшенной шайбы россиянина. Для создания фигуры потребовалось более двух тысяч маршмеллоу.

На данный момент скульптура занимает 17-е место в зрительском голосовании за лучший экспонат конкурса.

В нынешнем сезоне Овечкин провел за «Вашингтон» 77 матчей, в которых забросил 31 шайбу и отдал 30 результативных передач.

В апреле 2025 года российский спортсмен побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее в «Динамо» допустили возвращение Овечкина.

 
