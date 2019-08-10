Замаскированная змея чуть не напала на школьницу из США

Школьница из США Брук Миллс из города Оберн могла пострадать от нападения питона, замаскировавшегося под цвет ствола дерева. Об этом информирует телестанция WBRL.

Как сообщается, инцидент мог произойти во время фотосессии школьницы.

Отмечается, что мать Миллс сделала два снимка дочери в день ее первого занятия в школе и заметила на дереве змею.

При этом на сделанных кадрах видно, что пресмыкающееся в этот момент смотрело на девочку и было способно напасть на нее.

Как стало известно, мать подозвала к себе дочку, чтобы с той ничего случилось.

Таким образом, нападения удалось благополучно избежать.

Ранее сообщалось, что питон упал с потолка на чистивших зубы детей в Австралии.