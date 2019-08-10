Неизвестный открыл стрельбу в мечети в Норвегии

В Норвегии в одной из мечети, находящейся в пригороде норвежской столицы, произошла стрельба. Об этом сообщает полиция норвежской столицы.

Как отмечается, в результате стрельбы один человек погиб, еще один — пострадал.

Уточняется, что человек, устроивший стрельбу, был задержан.

«Ничто не указывает на то, что в инцидент было вовлечено больше людей», — говорится в сообщении полиции.

На настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что полиция проверяет сообщения о стрельбе в супермаркете в Луизиане.