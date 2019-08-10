СК начал дело против открывшего стрельбу по сотрудникам Росгвардии в Тюмени

Следователи открыли уголовное дело на 49-летнего жителя Тюмени, напавшего с травматическим пистолетом на сотрудников Росгвардии. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

Отмечается, мужчине может грозить максимальный срок лишения свободы в 20 лет, либо пожизненное заключение.

По версии СК, в субботу, 10 августа, двое сотрудников Росгвардии остановили для проверки подозреваемого, который ехал на велосипеде. Мужчина бросил велосипед и убежал в лес.

На просьбу гвардейцев выйти и предоставить документы злоумышленник произвел несколько выстрелов из травматического пистолета, в результате один из сотрудников получил ранение.

Правоохранители выстрелили в ответ и ранили его в ногу. При досмотре у злоумышленника обнаружили два ножа, травматический и сигнальный пистолеты.

В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос о его заключении под стражу.

Ранее сообщалось, что житель Тюмени открыл огонь по росгвардейцам.