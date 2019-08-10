Полиция оцепила село Каменка после взрыва на военном полигоне

В Краснодарском крае полиция оцепила по периметру село Каменка у военного полигона, где 8 августа произошли новые взрывы. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, территория охраняется сотрудниками гражданской и военной полиции.

Кроме того, в самом селе проводит работы Министерство обороны.

Известно, что новый взрыв произошел из-за попадания молнии в один из снарядов в ходе разминирования арсенала.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при новых взрывах под Ачинском достигло 11.