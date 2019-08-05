Стрелок из Огайо планировал устроить расстрел в школе, узнали СМИ

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Коннор Беттс, устроивший стрельбу в штате Огайо, планировал совершить расстрел в школе. Об этом сообщает Mirror.

Как отмечается, стрелок был исключен из средней школы Беллбрук в Огайо за то, что составлял «списки жертв» на стене туалета.

Уточняется, что директор школы подтвердил эту информацию. Кроме того, девушка, учившаяся вместе с Беттсом, также подтвердила его планы.

«Я знаю, что он составил список, но не уверена, кто в нем был. У него был план расстрелять школу», — отметила девушка.

Она также добавила, что в школе над ним издевались .

Стрельба произошла в Дейтоне в штате Огайо. В результате нее погибли 9 человек и 27 пострадали. Полиция нейтрализовала Беттса менее чем за минуту.

Ранее сообщалось, что стрелок из Огайо приобрел оружие в интернете.