Француз пересек пролив Ла-Манш на самодельном флайборде

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Француз Франки Запата пересек пролив Ла-Манш на летающей доске, которую изготовил самостоятельно. Об этом передает РИА «Новости».

Сообщается, что воздушное путешествие изобретателя длилось около 20 минут. За это время он пролетел 35 километров. Запата стартовал возле французской коммуны Сангат и успешно приземлился вблизи города Сент-Маргарет Бэй в Великобритании.

Флайбордист двигался со скоростью 160-170 км/ч.

Уточняется, что это был второй полет француза над Ла-Манш, первая попытка Залаты пересечь пролив не увенчалась успехом.