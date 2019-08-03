СМИ назвали вероятную причину пожара в центре Москвы

Поджог является одной из версий возникновения возгорания бывшего производственного здания в центре Москвы. Об этом передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Уточняется, что электротехническая причина пожара исключена полностью, так как здание не эксплуатируется.

Отмечается, что оно отключено от всех коммуникаций, включая электроснабжение.

Кроме того, основной версией возникновения возгорания является занесение в помещение открытого источника огня, возможно умышленный поджог.

В результате происшествия пострадал сотрудник МЧС. Он был госпитализирован.

Ранее сообщалось о пожаре второй сложности на Дубининской улице в бывшем производственном здании постройки 1917 года.