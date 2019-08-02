Тушивший пожары самолет разбился во Франции

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Philippe Wojazer/Reuters

Во Франции разбился самолет-амфибия, тушивший лесные пожары, передает РИА «Новости».

Инцидент произошел в департаменте Гар.

Причина инцидента пока неизвестна.