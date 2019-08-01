Самолеты Ил-76 прибыли в Красноярск для тушения пожаров
Департамент информации и массовых коммуникаций российского Минобороны проинформировал о том, что самолеты Ил-76 прилетели Красноярск для тушения лесных пожаров, передает РИА «Новости».
Как отмечается, экипажи Ил-76 завершили перелет из пунктов постоянной дислокации в красноярский аэропорт.
Уточняется, что летчики ознакомились с погодными условиями и маршрутами и занимаются подготовкой техники, необходимой для ликвидации возгорания.
Ранее источники в российском Минобороны рассказали о планах ликвидировать пожары на территории Сибири за пять дней.