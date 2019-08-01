Первый в России памятник сотрудникам Росгвардии появится в Рязани

В России появится первый памятник военнослужащим Росгвардии. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу рязанского областного отделения Росгвардии.

Как сообщается, монумент будет посвящен погибшим при исполнении служебного долга.

Стало известно, что памятник установят в Рязани в сентябре 2019 года.

Уточняется, что инициативу об этом поддержали сами жители города.

Также идею поддержали и действующие сотрудники ОМОН и СОБР.

Ранее сообщалось, что Росгвардия увеличит число борцов с последствиями наводнения в Тулуне.