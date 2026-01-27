Размер шрифта
Премьер Финляндии заявил о готовности к переговорам с Путиным

Iltalehti: премьер Финляндии Орпо смог бы сесть за стол переговоров с Путиным
Lehtikuva/Kimmo Penttinen via Reuters

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо готов вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, но считает, что время для этого еще не настало. Об этом он сообщил в интервью финскому изданию Iltalehti.

По словам Орпо, нынешняя ситуация не может продолжаться вечно, и в определенный момент европейским лидерам придётся вступить в диалог с Москвой, от которой зависит мирное урегулирование на Украине.

«На вопрос Орпо отвечает, что он, безусловно, смог бы сесть за один стол с президентом России Владимиром Путиным, но время для начала диалога еще не пришло», — приводится его слова в материале.

Новость дополняется.
 
