Почти 1,3 млн россиян остались без света из-за ударов ВСУ

Мирошник: атаки ВСУ на ТЭЦ и подстанции оставили без света 1,3 млн россиян

Около 1,3 миллиона жителей ряда регионов России столкнулись с перебоями в электроснабжении на прошлой неделе из-за атак Вооруженных сил Украины на объекты энергетики. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По его словам, удары наносились целенаправленно по узловым подстанциям, чтобы максимально затруднить жизнь мирного населения.

«За прошедшую неделю ограничения в энергоснабжении из-за таких ударов ощутили на себе порядка 1 миллиона 286 тыс. человек», — сказал Мирошник.

Наиболее масштабные отключения, по данным дипломата, были зафиксированы в Донецкой Народной Республике (более 1,2 млн абонентов), Брянской области (25 тыс.), Луганской Народной Республике (25 тыс.) и Запорожской области (23 тыс.). В Брянской области в результате удара по ТЭЦ было нарушено теплоснабжение ряда социальных учреждений, включая больницы и детские сады.

24 января в двух городах Мурманской области произошел масштабный блэкаут из-за аварии.

Ранее в Раменском округе возникли проблемы с электричеством.