Израиль хочет достичь нового соглашения с Трампом

Израиль готовится к переговорам с президентом США Дональдом Трампом о новом десятилетнем соглашении в области безопасности, чтобы продлить военную поддержку со стороны США. Об этом сообщает The Financial Times.

Действующий меморандум о взаимопомощи между Израилем и США рассчитан до 2028 года. По нему Америка должна предоставлять Иерусалиму военную помощь на $38 млрд в 2019-2028 финансовых годах.

Сейчас же идет обсуждение формата поддержки на следующие годы. Газета отмечает, что власти Израиля готовятся к будущему без американских грантов на миллиарды долларов и планируют сделать акцент на совместных проектах и технологическом сотрудничестве.

Также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в январском интервью The Econimist отмечал, что Израиль намерен за 10 лет постепенно снизить зависимость Израиля от американской помощи и отмечал, что «процесс уже идет». Он отмечал, что, вероятно, не будет добиваться полного продления американской военной помощи Израилю в размере $38 млрд.

9 октября 2025 года Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного урегулирования конфликта в секторе Газа. 13 октября Трамп, выступая в парламенте Израиля, объявил о завершении конфликта в Газе. А в январе 2026 года спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф заявил о начале второго этапа плана Трампа по урегулированию в Газе, который подразумевает разоружение ХАМАС и демилитаризацию Сектора Газа.

Ранее Трамп поздравил свою команду с возвращением всех заложников из Газы.