Обыгравший Медведева американец вылетел с Australian Open, уступив Звереву

Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии — 2026 (Australian Open).

В четвертьфинальном поединке он переиграл представителя США Лернера Тьена. Встреча, которая длилась 3 часа 10 минут, завершилась в четырех сетах с результатом 6:3, 6:7 (5:7), 6:1, 7:6 (7:3).

Зверев 24 раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три из семи брейк-пойнтов. Тьен выполнил 11 эйсов при девяти двойных ошибках и не использовал ни одного брейк-пойнта из трех заработанных за матч.

За выход в финал австралийского турнира Зверев сразится с победителем противостояния между испанцем Карлосом Алькарасом, который возглавляет мировой рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов, и австралийцем Алексом де Минором. Их матч состоится 27 января, ориентировочное время начала — 12:30 по московскому времени.

В рамках 1/8 финала Тьен выбил российского теннисиста Даниила Медведева. Встреча продолжалась 1 час и 40 минут и завершилась со счетом 4:6, 0:6, 3:6.

Ранее Арина Соболенко вышла в полуфинал Australian Open, выиграв сет 6:0.