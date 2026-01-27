Размер шрифта
Служивший с 2014 года контрразведчик ВСУ сдался в российский плен

ТАСС: в Запорожской области в плен сдался контрразведчик ВСУ
Reuters

Контрразведчик Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Мыхайлов сдался в российский плен в Запорожской области. Об этом пишет ТАСС.

Военный рассказал, что начал служить в контрразведке в 2014 году. На момент задержания он был в составе отдельного штурмового полка ВСУ. По данным агентства, сейчас мужчина находится в безопасности. В Минобороны России официально не подтверждали информацию о взятии в плен украинского контрразведчика.

До этого украинский военнослужащий Павел Гейко, взятый в плен в поселке Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР), заявил о неэффективной подготовке в армии и в целом неспособности Украины победить Россию.

Он также описал свой первый и последний бой в поселке Шевченко, в ходе которого его взяли в плен. По словам Гейко, через 20 минут с момента начала боя в населенном пункте по нему и его сослуживцам нанесли удар дронами, а спустя еще 20 минут их взяли в плен российские штурмовые подразделения. Гейко сообщил, что сдался, так как «хочет жить».

По словам бойца, для ВСУ на фронте сложилась тяжелая ситуация. Плотное присутствие российских беспилотников делает продвижение украинской армии практически невозможным, отметил он.

Ранее попавший в плен украинский солдат рассказал об участии в референдуме в ДНР.
 
