Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе

Взрывы произошли в Одессе в результате ударов

Взрывы произошли в Одессе на юге Украины. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

«В Одессе сегодня ночью были прилеты по центру города и району Молдаванки», — сообщило издание «Страна.ua».

Отмечается, что в результате ударов в городе возникли масштабные пожары.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Одесской области с 01:36 мск.

Накануне сообщалось о взрывах в Харькове. Как сообщил мэр Игорь Терехов, по городу был нанесен ракетный удар, также под удар беспилотников попал Индустриальный район. В результате этого, часть города была обесточена, движение в метро приостановлено.

24 января российские войска нанесли массированный удар по объектам энергетики Украины и поразили завод по производству БПЛА, сообщило Минобороны РФ. По неподтвержденной информации, Вооруженные силы России задействовали сверхзвуковые ракеты Х-22, которые не применялись в зоне спецоперации с лета 2022 года. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее киевляне начали греться у костра из елок на фоне многодневного блэкаута.