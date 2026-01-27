Размер шрифта
Москвичей призвали отказаться от авто и пересесть на метро из-за снегопада

Дептранс Москвы посоветовал горожанам пересесть на метро из-за мощного снегопада
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Власти Москвы рекомендовали жителям и гостям столицы отказаться от поездок на личных автомобилях и пользоваться общественным транспортом из-за сильного снегопада. Об этом сообщили в департаменте транспорта города.

В ведомстве указали, что неблагоприятные погодные условия значительно осложнили дорожную обстановку, из-за чего время в пути на автомобиле увеличивается как минимум на 40–50 минут. В дептрансе подчеркнули, что наиболее рациональным вариантом передвижения в таких условиях остается метро.

По данным столичных служб, движение затруднено сразу на нескольких участках МКАД. Проблемы зафиксированы на внешней и внутренней сторонах кольцевой дороги в районе Волоколамского шоссе, а также на внешней стороне МКАД вблизи Бесединского шоссе. Причиной стали, в том числе, пробуксовки грузового транспорта.

В Гидрометцентре России предупредили, что сильный снегопад в столичном регионе может продлиться до двух с половиной суток. Синоптики прогнозируют продолжительный и местами очень интенсивный снег, гололедицу и снежные заносы с ночи 27 января до полудня 29 января. В связи с этим в Москве был объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

Ранее дептранс сообщал о сильных пробках на МКАД из-за снегопада, особенно на Волоколамском и Дмитровском шоссе.
 
