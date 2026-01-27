Бойцы группировки «Днепр» Вооруженных Сил России (ВС РФ) в январе 2026 года взяли под контроль четыре населенных пункта. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов по итогам поездки в район базирования группировки войск «Запад», его слова приводит Минобороны России.

Одним из освобожденных населенных пунктов — Новояколевка в Запорожской области, уточнил генерал армии.

По словам Герасимова, всего российские войска с начала января освободили 17 населенных пунктов.

До этого в Минобороны сообщили, что в период с 17 по 23 января ВС РФ взяли под контроль пять населенных пунктов. В ведомстве уточнили, что подразделения группировки российских войск «Север» выбили формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Симиновки в Харьковской области.

Бойцы группировок войск «Восток» и «Центр» взяли под контроль населенные пункты Прилуки и Новопавловка соответственно. Первое село расположено в Запорожской области, второе — в Донецкой народной республике.

Кроме того, военнослужащие группировки «Днепр» вынудили украинских солдат покинуть Павловку в Запорожской области.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что военнослужащие страны с начала 2025 года взяли под контроль более 300 населенных пунктов. В их числе крупные города, которые ВСУ превратили в укрепленные узлы.

