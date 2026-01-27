Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Армия

Стало известно о новой сделке США и Украины по Донбассу

FT: США готовы поставить Киеву больше оружия при условии вывода ВСУ из Донбасса
Jonathan Ernst/Reuters

США готовы поставить Украине больше оружия после завершения конфликта, если Киев согласится вывести силы с подконтрольных ему территорий в Донбассе. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на двух человек, знакомых с дискуссией.

»Вашингтон также намекнул, что он пообещает Украине больше вооружения для помощи ее армии в мирное время, если она согласится вывести свои силы из территорий... которые она контролирует», — говорится в статье.

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом в конце декабря уже отказывался от вывода украинских вооруженных сил с территории Донбасса. Позднее, после новых переговоров, Зеленский заявил, что его позиция по территориям не изменилась, Украина не отдаст их, поэтому необходимо искать компромисс.

Первые в этом году трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной прошли 23 и 24 января в Абу-Даби. На второй день обсуждения проходили без публичной огласки повестки, однако переговорщики характеризовали консультации как конструктивные. По итогам переговоров источник ТАСС заявил, что определенные результаты есть, однако не стал уточнять, о чем именно идет речь. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Белом доме заявили, что процесс урегулирования на Украине находится в отличном состоянии.
 
Теперь вы знаете
Двойная ставка. Стоит ли нести сбережения в кредитный кооператив
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!