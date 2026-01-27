Стало известно о новой сделке США и Украины по Донбассу

США готовы поставить Украине больше оружия после завершения конфликта, если Киев согласится вывести силы с подконтрольных ему территорий в Донбассе. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на двух человек, знакомых с дискуссией.

»Вашингтон также намекнул, что он пообещает Украине больше вооружения для помощи ее армии в мирное время, если она согласится вывести свои силы из территорий... которые она контролирует», — говорится в статье.

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с президентом США Дональдом Трампом в конце декабря уже отказывался от вывода украинских вооруженных сил с территории Донбасса. Позднее, после новых переговоров, Зеленский заявил, что его позиция по территориям не изменилась, Украина не отдаст их, поэтому необходимо искать компромисс.

Первые в этом году трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной прошли 23 и 24 января в Абу-Даби. На второй день обсуждения проходили без публичной огласки повестки, однако переговорщики характеризовали консультации как конструктивные. По итогам переговоров источник ТАСС заявил, что определенные результаты есть, однако не стал уточнять, о чем именно идет речь. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Белом доме заявили, что процесс урегулирования на Украине находится в отличном состоянии.