В Балашихе возбуждено уголовное дело после пожара в хостеле

СК устанавливает причину пожара в хостеле в Подмосковье
Telegram-канал Прокуратура Московской области

СК Подмосковья возбудил уголовное дело после пожара в двухэтажном доме, из огня не удалось спасти четырех человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

После ликвидации возгорания спасатели обнаружили на месте возгорания двух мужчин и двух женщин, спасти их не удалось. В медицинское учреждение госпитализирован 15-летний подросток с признаками отравления угарным газом. Точное количество пострадавших устанавливается.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, по предварительной информации причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Возгорание произошло утром 27 января в микрорайоне Салтыковка. Огонь охватил площадь в 35 квадратных метров, на месте пожара работали 80 человек и 27 единиц техники. В сгоревшем доме работал хостел.

До этого в Сочи три человека пострадали во время пожара в автосервисе. Одна из пострадавших была вынуждена выпрыгнуть из окна, спасаясь от огня.

Ранее тренер по футболу из Иркутска спас ребенка из горящей машины.
 
Двойная ставка. Стоит ли нести сбережения в кредитный кооператив
