Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
 (обновлено  )
Политика

В Европе назвали «экономическим самоубийством» отказ от российского газа

Аналитик Маркель: ЕС совершает самоубийство, запрещая импорт российского газа
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Европейский союз совершает экономическое самоубийство, запрещая импорт российского газа в страны ЕС. Об этом на своей странице в соцсети X написал австрийский политический аналитик Геральд Маркель.

«Совершенно безумный Европейский союз совершает экономическое самоубийство и запрещает импорт российского газа. Навсегда! Наши соседи находят в себе мужество противостоять этому безумию. Австрия слишком труслива и закрывает на это глаза, подчиняясь совершенно невменяемым русофобским психопатам и голосуя «за», хотя это безумно губительно для нашей страны», — отметил он.

По словам аналитика, Венгрия и Словакия, которые проголосовали против запрета, рискуют вступить в «открытую войну с Брюсселем».

В начале декабря 2025 года Совет ЕС и Европарламент приняли предварительное соглашение, которое предусматривает поэтапный отказ от импорта российского природного газа. 26 января 2026 года Совет Евросоюза официально утвердил полный запрет на поставки российского газа в ЕС с 1 января 2027 года. К 1 марта страны объединения должны будут составить «национальные планы по диверсификации импорта газа». А к концу 2027 года Еврокомиссия планирует предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти.

При этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал «идеологической глупостью» запрет ЕС на импорт российского газа. Политик отметил, что Словакия не поддержала эту инициативу и вместе с Венгрией подала иск против Еврокомиссии. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что правительство Венгрии намерено в суде оспорить решение о запрете импорта российского газа.

Также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что европейские страны, избавившись от эфемерной зависимости от России в сфере энергетики, попали в зависимость от США.

Ранее в Германии заявили, что отказ от российского газа предопределил упадок ЕС.
 
Теперь вы знаете
Двойная ставка. Стоит ли нести сбережения в кредитный кооператив
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!