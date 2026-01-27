Европейский союз совершает экономическое самоубийство, запрещая импорт российского газа в страны ЕС. Об этом на своей странице в соцсети X написал австрийский политический аналитик Геральд Маркель.

«Совершенно безумный Европейский союз совершает экономическое самоубийство и запрещает импорт российского газа. Навсегда! Наши соседи находят в себе мужество противостоять этому безумию. Австрия слишком труслива и закрывает на это глаза, подчиняясь совершенно невменяемым русофобским психопатам и голосуя «за», хотя это безумно губительно для нашей страны», — отметил он.

По словам аналитика, Венгрия и Словакия, которые проголосовали против запрета, рискуют вступить в «открытую войну с Брюсселем».

В начале декабря 2025 года Совет ЕС и Европарламент приняли предварительное соглашение, которое предусматривает поэтапный отказ от импорта российского природного газа. 26 января 2026 года Совет Евросоюза официально утвердил полный запрет на поставки российского газа в ЕС с 1 января 2027 года. К 1 марта страны объединения должны будут составить «национальные планы по диверсификации импорта газа». А к концу 2027 года Еврокомиссия планирует предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти.

При этом премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал «идеологической глупостью» запрет ЕС на импорт российского газа. Политик отметил, что Словакия не поддержала эту инициативу и вместе с Венгрией подала иск против Еврокомиссии. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что правительство Венгрии намерено в суде оспорить решение о запрете импорта российского газа.

Также пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что европейские страны, избавившись от эфемерной зависимости от России в сфере энергетики, попали в зависимость от США.

Ранее в Германии заявили, что отказ от российского газа предопределил упадок ЕС.