Герасимов: РФ расширяет полосу безопасности в приграничье Сумской, Харьковской областей

Герасимов: группировка «Север» расширяет полосу безопасности в приграничье
Евгений Биятов/РИА Новости

Группировка войск «Север» ведет боевые действия по расширению полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов, сообщили в Минобороны России.

По его словам, в течение месяца было освобождено четыре населенных пункта, включая Симиновку и Старицу, взятые под контроль за последнюю неделю.

«Группировка войск «Север» ведет боевые действия с целью расширения полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей. В течение месяца освободили четыре населенных пункта», — сказал Герасимов.

5 января военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко в эфире Радио Sputnik сообщил, что на создание полосы безопасности вдоль границы РФ с Украиной может потребоваться весь 2026 год. По его словам, российским военнослужащим удалось создать местами буферную зону шириной от 10 до 15 км, но это по протяженности общей границы — где-то в пределах 10%.

Ранее в США заявили о решении сразу нескольких вопросов на переговорах по Украине.
 
