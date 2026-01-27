Размер шрифта
«Не смотрите на счет»: Соболенко назвала тяжелым выход в полуфинал Australian Open

Теннисистка Соболенко назвала очень тяжелым матч с Йович на Australian Open
Jaimi Joy/Reuters

Первая ракетка мира, белорусская теннисистка Ариан Соболенко назвала настоящей битвой матч четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии — 2026 (Australian Open) с представительницей США Ивой Йович.

«Да, этот подросток серьезно проверил меня в последних двух раундах — невероятный игрок. Матч был очень тяжелым. Не смотрите на счет, все было совсем не просто. Она показывала потрясающий теннис, заставила меня подняться на уровень выше, и я безумно рада победе», — сказала она на корте.

Встреча, которая продолжалась 1 час 30 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:3, 6:0. Соболенко шесть раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре из девяти брейк-пойнтов. Йович выполнила один эйс при одной двойной ошибке и не использовала ни одного брейк-пойнта из пяти заработанных за матч.

За выход в финал белорусская теннисистка сразится с победительницей противостояния между американкой Кори Гауфф и украинкой Элиной Свитолиной, которая ранее обыграла россиянку Мирру Андрееву.

Соболенко — победительница четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии в 2023, 2024 годах , Открытый чемпионат США в 2024, 2025 годах), теперь победительница 28 турниров WTA (из них 22 в одиночном разряде). Белорусская теннисистка дважды добиралась до финала Итогового чемпионата — в 2022 и 2025 году, но оба раза проиграла.

Ранее обыгравший Даниила Медведева американец вылетел с Australian Open, уступив Александру Звереву.
 
