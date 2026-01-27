Размер шрифта
Пенсию и квартиру тяжелобольной блокадницы арестовали в Петербурге

Kp.ru: в Петербурге суд арестовал имущество и пенсию блокадницы из-за долга сына
Евгений Епанчинцев/РИА Новости

В Петербурге суд наложил арест на пенсию и квартиру 87-летней блокадницы и ветерана труда из-за долга ее сына. Об этом пишет kp.ru.

Юлия Леонидовна пережила блокаду Ленинграда в раннем детстве и была эвакуирована из города в марте 1942 года по «Дороге жизни». После окончания войны она вернулась в Ленинград, где работала в проектном институте и получила звание ветерана труда.

В последние годы состояние женщины резко ухудшилось. После пандемии коронавируса она практически не встает с кровати и нуждается в круглосуточном уходе.

Как утверждает сын пенсионерки, архитектор по профессии, судебное решение о взыскании с него долга связано с его многолетним спором с руководительницей стоматологической клиники. По его словам, она обратилась к нему за услугами, а позже обвинила в невыполнении работ по договору и потребовала взыскать средства. Мужчина заявил, что часть судебных решений была отменена, однако позже требования предъявили повторно.

С 2020 по 2023 год мужчина переводил матери по 100 тысяч рублей в месяц на лечение, лекарства и уход сиделки. За это время общая сумма переводов составила 3,5 млн рублей. Эти переводы оппоненты мужчины сочли попыткой скрыть средства и добились взыскания указанной суммы уже с самой пенсионерки. Сын блокадницы считает, что против него действует группа мошенников.

В результате на квартиру и пенсию Юлии Леонидовны наложили арест. По словам ее сына, все, что оставили матери – это прожиточный минимум в размере 17 754 рублей. Мужчина обратился в прокуратуру, где в настоящее время проводят проверку.

Ранее в Петербурге у 93-летней актрисы-блокадницы из фильма «Брат» украли всю пенсию.
 
