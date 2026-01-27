Размер шрифта
Владелец «Машеньки» сообщил о наплыве желающих устроиться к нему на работу

Пекарня «Машенька» стала популярным работодателем после прямой линии с Путиным
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Владелец подмосковной пекарни «Машенька» Денис Максимов в беседе с РИА Новости рассказал, что после прямой линии с президентом России Владимиром Путиным интерес соискателей к работе в его бизнесе заметно вырос.

По словам предпринимателя, малый бизнес сталкивается с целым рядом сложностей, в том числе с кадровым дефицитом. Максимов пояснил, что в небольших компаниях большинство управленческих и организационных задач сосредоточено на одном человеке, из-за чего нагрузка часто оказывается выше, чем в крупном бизнесе, где обязанности можно делегировать.

Вместе с тем он отметил, что после участия пекарни в прямой линии с главой государства ситуация с персоналом начала меняться. По его словам, в компанию стали чаще обращаться люди, желающие трудоустроиться, причем даже в тех случаях, когда вакансии официально не размещались. В результате у пекарни появился выбор как среди пекарей, так и среди продавцов, чего еще несколько месяцев назад, по признанию владельца, он не ожидал.

Пекарня «Машенька» из Люберец обрела широкую популярность после 19 декабря 2025 года, когда ее владелец обратился к президенту во время прямой линии с вопросом, касающимся налогового законодательства.

Ранее стало известно, какую выпечку от подмосковной пекарни «Машенька» ел Путин.
 
