«14 миллионов на двоих»: раскрыты детали тура Макаревича и Вайкуле по США

«Абзац»: Макаревич и Вайкуле заработают около 14 млн рублей на концертах в США

Фронтмен группы «Машина времени» и певица Лайма Вайкуле планируют провести серию концертов в США, которые могут принести исполнителям не менее 14 млн рублей на двоих. Об этом сообщает издание «Абзац».

Артисты намерены выступить в пяти американских городах, а стоимость на их выступления варьируется от $69 (около 5,2 тыс. рублей по нынешнему курсу. — «Газета.Ru») до $179 (примерно 13,6 тыс. рублей).

Еще в ноябре 2022 года Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) вместе с супругой Эйнат Кляйн переехал в Израиль. В 2023-м музыкант избавился от статуса индивидуального предпринимателя, который использовал для концертов на территории РФ в течение последних 23 лет. Он также вышел из состава учредителей «Джем Клуба Андрея Макаревича».

Однако летом 2025 года СМИ писали, что лидер «Машины времени» продолжает зарабатывать в России, продавая дорогостоящие чайные сервизы со своими рисунками. Ко всему прочему музыкант продает свою графику в Израиле.

В июле 2026 года Андрей Макаревич выступал на фестивале Laima Rendezvous Jūrmala 2025 — ежегодном музыкальном мероприятии Лаймы Вайкуле. Также мероприятие посетили певица Алла Пугачева с супругом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом), продемонстрировавшим журналистам свои знания украинского языка.

