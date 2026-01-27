Белый дом опроверг слухи об условии для Киева по гарантиям безопасности от США

Белый дом опроверг требование к Киеву отказаться от территорий для гарантий

Белый дом официально опроверг сообщение газеты Financial Times о том, что США требуют от Украины отказаться от территориальных претензий как условия для предоставления гарантий безопасности. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря администрации США Анна Келли, слова которой передает FT.

«Это абсолютно неверно. Единственная роль США в мирном процессе состоит в сближении обеих сторон для заключения сделки. Досадно, что Financial Times позволяет злонамеренным субъектам лгать анонимно», — заявила Келли.

FT писала, что Соединенные Штаты поставили условием для предоставления Украине гарантий безопасности заключение мирного соглашения, которое, вероятно, будет включать территориальные уступки. По данным издания, администрация президента США Дональда Трампа дала понять Киеву, что гарантии возможны только в случае, если он первым согласится на сделку.

Ранее сообщалось, что в Раде непублично говорят о готовности к компромиссам по Донбассу.