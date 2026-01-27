Размер шрифта
«Лечили непрерывно»: врач-исследователь раскрыл тайну болезни Ленина

Врач-исследователь Новоселов: у Ленина был диагностирован нейросифилис
РИА Новости

В России спустя более 100 лет после кончины Владимира Ленина (настоящая фамилия — Ульянов) выяснили, чем именно болел главный революционер страны. По информации врача-исследователя, председателя секции геронтологии Московского общества испытателей природы при МГУ имени Ломоносова Валерия Новоселова, у Ленина был нейросифилис, пишет «Лента.ру».

Невролог сообщил, что для исследования привлек крайне редкие научные труды. В их числе записи лечащих врачей и консультантов Ленина. По словам Новоселова, диагноз государственного и политического деятеля не вызывал никаких сомнений у специалистов.

«Нейросифилис у Ульянова — не моя позиция, а позиция его врачей. Они диагностировали его с первых дней и лечили Ленина непрерывно», — рассказал ученый.

О том, что у Ленина был диагностирован нейросифилис, свидетельствует и состав команды докторов, который лечил его. Новоселов обратил внимание, что основным лечащим врачом революционера был Алексей Кожевников, который в те годы считался ведущим специалистом в стране по нейросифилису. Кроме того, для консультаций Ленина из Германии был вызван Макс Нонне — главный специалист Европы по лечению нейросифилиса, отметил Новоселов.

Нейросифилис — это инфекционное поражение центральной нервной системы, вызванное бактерией Treponema pallidum (бледная трепонема). Инфекция передается преимущественно половым путем, а также от матери к ребенку во время беременности. После проникновения в организм трепонема поражает кожу и слизистые, а затем распространяется на внутренние органы и нервную систему. Схема лечения подбирается индивидуально с учетом формы и степени тяжести нейросифилиса.

Ранее россияне высказались за перезахоронение тела Ленина.
 
