Долина рискует заплатить почти 8 млн за просрочку

Юрист Хаминский заявил, что Долину могут оштрафовать за просрочку на 7,8 млн

Певице Ларисе Долиной могут начислить штраф в размере почти 8 млн рублей в рамках исполнительного производства о передаче квартиры. Об этом рассказал юрист Александр Хаминский в беседе с изданием aif.ru.

По закону, заявил Хаминский, после получения постановления о начале исполнительного производства должник должен добровольно выполнить требования в течение пяти календарных дней. Если этого не происходит, с него взыскивается исполнительский сбор — 7% от стоимости долга. В случае Долиной это 7,84 миллиона рублей, уточняет aif.ru.

«Пять календарных дней прошло. Но здесь возникает следующий момент — когда Долиной направили это постановление? Его могли отправить не 12 января, а позднее», — отметил юрист.

Хаминский добавил, что есть обстоятельства, которые могут исключить взыскание сбора — например, если человек находится за границей. А в момент возбуждения производства Долина действительно была за пределами России.

«К тому же, адвокат Долиной могла уведомить судебных приставов о том, что они готовы передать ключи, и попросить назначить дату. Если приставы назначили датой 19 января, то речи о взыскании исполнительского сбора не будет: как назначили, так и передали», — заключил юрист.

Ранее сообщалось, что Долина не смогла собрать людей на первый в новом году концерт в Москве.