Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Общество

СМИ сообщили о взрывах во Львове

Зеркало недели: во Львове прогремел взрыв
Mbtarget/Keystone Press Agency/Global Look Press

Во вторник, 27 января, очевидцы сообщили о взрыве во Львове на западе Украины. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале.

«Львов <…> сообщают о взрыве в городе», — говорится в сообщении.

Издание «Страна.ua» в свою очередь опубликовало кадры масштабного задымления в городе Броды Львовской области якобы после взрыва.

До этого во Львове прогремели не менее шести взрывов. Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий заявил о повреждении некоего объекта инфраструктуры.

По предварительным данным, под удар могли попасть Стрыйское газовое месторождение и расположенное под землей хранилище газа. Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич сообщил, что в населенном пункте Рудно после взрывов возникли перебои с подачей газа.

Позднее местные жители пожаловались на снижение давления газа в отопительных системах и бытовых приборах — «конфорки чуть тлеют», и нет возможности приготовить пищу, кроме того, температура в квартирах падает.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе.
 
Теперь вы знаете
Двойная ставка. Стоит ли нести сбережения в кредитный кооператив
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!