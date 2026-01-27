СМИ сообщили о взрывах во Львове

Во вторник, 27 января, очевидцы сообщили о взрыве во Львове на западе Украины. Об этом сообщает украинское издание «Зеркало недели» в своем Telegram-канале.

«Львов <…> сообщают о взрыве в городе», — говорится в сообщении.

Издание «Страна.ua» в свою очередь опубликовало кадры масштабного задымления в городе Броды Львовской области якобы после взрыва.

До этого во Львове прогремели не менее шести взрывов. Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий заявил о повреждении некоего объекта инфраструктуры.

По предварительным данным, под удар могли попасть Стрыйское газовое месторождение и расположенное под землей хранилище газа. Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич сообщил, что в населенном пункте Рудно после взрывов возникли перебои с подачей газа.

Позднее местные жители пожаловались на снижение давления газа в отопительных системах и бытовых приборах — «конфорки чуть тлеют», и нет возможности приготовить пищу, кроме того, температура в квартирах падает.

Ранее украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе.