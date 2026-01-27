В парламенте Гренландии допустили использование пятой статьи НАТО

Вопрос о применении статьи 5 Североатлантического договора может быть поднят в случае прямой угрозы Гренландии. Об этом заявил вице-спикер парламента острова Бентиарак Оттосен, его слова приводит РИА Новости.

При этом, по его словам, формально инициировать подобное обсуждение должна будет Дания.

«У нас есть членство в НАТО. Мы должны посмотреть на статью 5 НАТО, они (США – прим. ред.) угрожают нашей целостности и территории», — сказал Оттосен.

Пятая статья договора НАТО предусматривает, что вооруженное нападение на одного из членов альянса рассматривается как нападение на всех ее членов и влечет за собой коллективный ответ, включая оказание необходимой помощи, в том числе с применением вооруженной силы по усмотрению государств-членов.

Накануне Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа продолжает изучать возможность силовой аннексии Гренландии.

Несмотря на то, что трехсторонняя встреча представителей США, Дании и Гренландии в декабре прошла в позитивном ключе и вопросы аннексии официально не поднимались, риторика Вашингтона сменилась уже через две недели после переговоров, подчеркнул собеседник агентства.

Ранее Трампу пригрозили импичментом из-за планов по захвату Гренландии.