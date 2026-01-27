Ребенок попал в больницу, наглотавшись дыма от горевшего мусоропровода под Калининградом

Под Калининградом ребенок попал в больницу, надышавшись дымом во время пожара в мусоропроводе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел на Гвардейском бульваре в городе Балтийске — в мусоропроводе жилого дома загорелся мусор на площади в девять квадратных метров. Сотрудники экстренных служб эвакуировали 15 человек и спасли еще четырех, а затем потушили огонь и удалили дым.

В результате случившегося пострадал ребенок, его передали врачам. Малолетний отравился дымом.

Причину возгорания сейчас устанавливают специалисты МЧС. В ликвидации огня участвовали шесть спасателей и две единицы спецтехники.

До этого в Приморье женщина и ребенок едва не сгорели в лифте многоэтажки. Возгорание произошло из-за мусора и старой мебели, которые были свалены у мусоропровода рядом с лифтовой шахтой.

Ранее в Асбесте мать выбросила младенца из окна, чтобы спасти его из горящей квартиры.