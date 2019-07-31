«Аэрофлот» назвал преждевременной информацию о причинах катастрофы SSJ

Компания «Аэрофлот» сделала официальное заявление, в котором назвала преждевременной появившуюся в СМИ информацию от неизвестного источника о причинах крушения самолета SSJ. Оно появилось на сайте компании.

До этого ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что причиной авиакатастрофы могла стать ошибка пилотов.

Как отмечается, в компании эти данные считают давлением на комиссию МАК, следственные органы и на общественное мнение.

Также «Аэрофлот» призвал воздержаться от распространения каких-либо выводов о причинах до завершения официального расследования.

Ранее сообщалось, что МАК опубликовал предварительный отчет по трагедии в Шереметьево.

В мае произошла катастрофа с участием лайнера: во время экстренной посадки загорелся следовавший рейсом Москва — Мурманск SSJ-100. Из 78 человек на борту выжили 37.