«Аэрофлот» назвал преждевременной информацию о причинах катастрофы SSJ

close
На месте крушения самолета Sukhoi Superjet 100, следовавшего рейсом «Аэрофлота» SU1492... На месте крушения самолета Sukhoi Superjet 100, следовавшего рейсом «Аэрофлота» SU1492...
На месте крушения самолета Sukhoi Superjet 100, следовавшего рейсом «Аэрофлота» SU1492...
Pavel Golovkin/AP

Компания «Аэрофлот» сделала официальное заявление, в котором назвала преждевременной появившуюся в СМИ информацию от неизвестного источника о причинах крушения самолета SSJ. Оно появилось на сайте компании.

До этого ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что причиной авиакатастрофы могла стать ошибка пилотов.

Как отмечается, в компании эти данные считают давлением на комиссию МАК, следственные органы и на общественное мнение.

Также «Аэрофлот» призвал воздержаться от распространения каких-либо выводов о причинах до завершения официального расследования.

Ранее сообщалось, что МАК опубликовал предварительный отчет по трагедии в Шереметьево.

В мае произошла катастрофа с участием лайнера: во время экстренной посадки загорелся следовавший рейсом Москва — Мурманск SSJ-100. Из 78 человек на борту выжили 37.