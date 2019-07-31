В Техасе загорелся завод нефтяной компании, есть пострадавшие

Сильный пожар произошел на промышленном предприятии американской нефтяной компании ExxonMobil, расположенной рядом с городом Бейтаун в Техасе. Об этом местная администрация сообщила в твиттере.

Отмечается, что пламя охватывает зону, в которой содержится полипропилен.

Уточняется, что в ходе ЧП пострадали 37 работников завода.

Никто из них не получил угрожающие жизни ранения.

Руководство компании следит за ситуацией с загрязнением воздуха в районе пожара.