В Техасе загорелся завод нефтяной компании, есть пострадавшие
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Сильный пожар произошел на промышленном предприятии американской нефтяной компании ExxonMobil, расположенной рядом с городом Бейтаун в Техасе. Об этом местная администрация сообщила в твиттере.
Отмечается, что пламя охватывает зону, в которой содержится полипропилен.
Уточняется, что в ходе ЧП пострадали 37 работников завода.
Никто из них не получил угрожающие жизни ранения.
Руководство компании следит за ситуацией с загрязнением воздуха в районе пожара.