Самолет SSJ100 экстренно сел в Самаре из-за неисправности

Направляющийся из Краснодара в Тюмень самолет SSJ100 был вынужден срочно приземлиться в аэропорту Самары. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Куйбышевскую транспортную прокуратуру.

Уточняется, что инцидент произошел около 02.00 ночи 31 июля. На борту самолета находилось 97 пассажиров.

По имеющимся данным, причиной срочной посадки стала неисправность двигателя (вибрация). После обнаружения неполадки пилоты запросили срочное снижение самолета.

«Была объявлена тревога о том, что Sukhoi Superjet 100... совершает экстренную посадку», — добавили в прокуратуре.

В настоящее время известно, что самолет успешно приземлился в Самаре.

Ранее сообщалось, что SSJ100 аварийно сел в подмосковном Раменском.