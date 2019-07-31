Стало известно об изменении ситуации в затопленном Тулуне
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Уровень воды в реке Ии в городе Тулуне прекратил повышаться, передает ТАСС.
Отмечается, что вода остановилась на отметке в 1125 см. Критической является отметка в 700 см.
Накануне мэрия объявила штормовое предупреждение из-за повышения уровня воды. Не исключено затопление населенных пунктов.
По некоторым данным, уже было затоплено 42 приусадебных участка, а также 269 придомовых территорий и 147 жилых домов.
Ранее сообщалось, что федеральную трассу закрыли в Тулуне из-за наводнения.