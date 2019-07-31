Стало известно об изменении ситуации в затопленном Тулуне

Уровень воды в реке Ии в городе Тулуне прекратил повышаться, передает ТАСС.

Отмечается, что вода остановилась на отметке в 1125 см. Критической является отметка в 700 см.

Накануне мэрия объявила штормовое предупреждение из-за повышения уровня воды. Не исключено затопление населенных пунктов.

По некоторым данным, уже было затоплено 42 приусадебных участка, а также 269 придомовых территорий и 147 жилых домов.

Ранее сообщалось, что федеральную трассу закрыли в Тулуне из-за наводнения.