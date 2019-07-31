Московский зоопарк пригласил россиян на день рождения панд

Московский зоопарк пригласил посетителей на день рождения больших панд, который будет отмечаться в китайской традиции, передает РИА «Новости».

Сообщается, что гости смогут наблюдать, как смотрители подарят пандам «подарки».

Лакомства будут завернуты в специальную шуршащую бумагу, с которой животные очень любят играть, а внутри будут находится их любимые лакомства — бамбук, морковка и яблоки.

5 июня президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин приняли участие в торжественной церемонии передачи панд и открытия в Московском зоопарке новой экспозиции «Фауна Китая».

Животные были переданы России сроком на 15 лет и юридически считаются собственностью Китая, как и их потомство.