Конец «перемирия». Россия нанесла массированный удар по энергетическим объектам Украины

Армия России после окончания так называемого «энергетического перемирия» в ночь на 3 февраля нанесла массированный удар по энергетическим объектам Украины. Повреждения получили несколько ТЭЦ и подстанций по всей стране. В Киеве без отопления остались 1170 жилых домов, а в Харькове — 820. Во многих населенных пунктах Украины нет электричества. Что известно об атаке и ее последствиях — в материале «Газеты.Ru».

Армия России в ночь на 3 февраля впервые за несколько дней нанесла массированный удар по энергетическим и военным объектам Украины. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«В атаке участвовали более 100 БПЛА «Герань» и десятки ракет «Циркон», «Искандер-М», Х-22 и РСЗО «Торнадо-С». Тревога объявлена на большей части страны»,

— пишет издание.

По данным канала, в Киеве целями стали Дарницкая ТЭЦ (ТЭЦ-4), а также подстанции «Киевская» и ТЭЦ-5, в районе объектов начались пожары. Над столицей Украины и в ее области были слышны десятки взрывов.

Частично обесточены оказались Харьков и соседний город Чугуев. Причина — взрывы и пожары в районе подстанции «Лосево». Также SHOT сообщает о прилетах в Днепропетровске, Одессе, Кривом Роге, Запорожье и Сумской области.

Telegram-канал Mash уточняет, что удары были нанесены по ТЭЦ-6 и подстанции 440 кВ в Харькове, Приднепровской ТЭС в Днепре, Трипольской ТЭС и подстанции 750 кВ «Киевская» в Киевской области, Дарницкой ТЭЦ в Киеве и подстанции 330 кВ в Одессе.

Последствия ударов

Глава Харькова Игорь Терехов в Telegram-канале написал, что из-за ударов власти города будут вынуждены принять «трудные решения».

«Одно из них — вынужденное, но единственно возможное. Чтобы не допустить замерзания сети, нам необходимо слить теплоноситель в системе теплоснабжения 820 домов, которые получают тепло от одной из крупнейших ТЭЦ»,

— заявил мэр.

Он подчеркнул, что, хотя в городе установился 20-градусный мороз, специалисты не видят другого выхода.

Мэр столицы Украины Виталий Кличко передает, что после ночной атаки без отопления остались почти все жители Дарницкого и Днепровского районов Киева. Число домов без теплоснабжения увеличилось до 1170 .

Энергетическая компания ДТЭК подтвердила удары по своим объектам. По данным пресс-службы, оборудование теплоэлектростанций сильно повреждено.

Как сообщил украинский телеканал «Общественное», без электричества остались почти все населенные пункты в районе города Изюм Харьковской области и села Бакалы в Киевской области. Также сообщается о взрывах в Виннице.

В Одесской области, пишет агентство «РБК-Украина», без электричества остались около 50 тысяч человек . В Винницкой области свет отключен в 50 населенных пунктах.

Короткое перемирие

В последний раз о массированном ударе по объектам энергетики Украины Минобороны РФ сообщало 24 января. 30 числа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что глава государства Владимир Путин согласился с личной просьбой президента США Дональда Трампа воздержаться от атак на энергообъекты до 1 февраля, чтобы создать благоприятные условия для нового раунда трехсторонних переговоров в Абу-Даби.

В назначенный день стало известно, что новую встречу делегаций перенесли на 4 и 5 февраля, однако Москва не стала сразу же возобновлять атаки на энергетику. Тем не менее, по данным российского военного корреспондента Александра Коца, в ночь на 2 февраля все-таки были нанесены несколько ударов по Запорожью, Черкассам, Харькову, Кривому Рогу и Днепропетровской области. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эти удары не были целенаправленными.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в разговоре с Tsargrad.tv заявил, что так называемое «энергетическое перемирие» не помогло бы восстановить энергетику Киева. По его словам, на это необходимы годы.

«Потому что надо строить новые теплоэлектростанции, новые гидроэлектростанции, новые генерирующие компании, новые проводные компании, чтобы электричество передавать из одного места в другое. Но сейчас если в Киеве нет электричества и в домах замерзла в трубах вода, трубы разорвет ото льда, который там в трубах, то неделей это не закончится », — объяснил эксперт.

Трамп же на пресс-конференции 2 февраля заявил, что попросил об «энергетическом перемирии» в связи с накрывшей Украину волной холода. При этом он указал, что соглашение было заключено на одну неделю.