Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Наука

Врач рассказала, когда снижается риск инфаркта после отказала от курения

20minutos: риск инфаркта снижается через сутки после отказала от курения

Испанский врач Ана Перес Баллеста рассказала, что риск инфаркта начинает снижаться уже через сутки после отказа от курения. Через 48 часов начинают регенерировать нервные окончания дыхательных путей. Эксперта цитирует издание 20minutos.

По словам специалиста, первые положительные изменения происходят почти сразу. Уже через 20 минут после последней сигареты нормализуется пульс, а сердце начинает работать с меньшей нагрузкой. Спустя 24 часа уровень угарного газа в крови снижается примерно вдвое, повышается содержание кислорода, и риск сердечного приступа начинает сокращаться.

Через двое суток, отмечает Баллеста, начинают восстанавливаться нервные окончания дыхательных путей, благодаря чему улучшаются обоняние и вкусовое восприятие. Спустя несколько недель изменения становятся заметны со стороны легких: реснички дыхательных путей начинают эффективнее очищать легкие, уменьшается частота инфекций, становится легче дышать.

«Функция легких может улучшиться примерно на 10%, что особенно важно для людей с бронхитом и другими респираторными заболеваниями», — отмечает врач.

В долгосрочной перспективе отказ от курения значительно снижает риск развития инсульта, деменции и нескольких видов рака. Врач подчеркивает, что бросить курить непросто, однако польза для организма начинается практически сразу, что может стать дополнительной мотивацией для тех, кто задумывается об отказе от табака.

Ранее была выявлена неожиданная связь между курением и депрессией.
 
Теперь вы знаете
Геометрия драмы: как понять, что вы угодили в треугольник Карпмана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!