Врач рассказала, когда снижается риск инфаркта после отказала от курения

20minutos: риск инфаркта снижается через сутки после отказала от курения

Испанский врач Ана Перес Баллеста рассказала, что риск инфаркта начинает снижаться уже через сутки после отказа от курения. Через 48 часов начинают регенерировать нервные окончания дыхательных путей. Эксперта цитирует издание 20minutos.

По словам специалиста, первые положительные изменения происходят почти сразу. Уже через 20 минут после последней сигареты нормализуется пульс, а сердце начинает работать с меньшей нагрузкой. Спустя 24 часа уровень угарного газа в крови снижается примерно вдвое, повышается содержание кислорода, и риск сердечного приступа начинает сокращаться.

Через двое суток, отмечает Баллеста, начинают восстанавливаться нервные окончания дыхательных путей, благодаря чему улучшаются обоняние и вкусовое восприятие. Спустя несколько недель изменения становятся заметны со стороны легких: реснички дыхательных путей начинают эффективнее очищать легкие, уменьшается частота инфекций, становится легче дышать.

«Функция легких может улучшиться примерно на 10%, что особенно важно для людей с бронхитом и другими респираторными заболеваниями», — отмечает врач.

В долгосрочной перспективе отказ от курения значительно снижает риск развития инсульта, деменции и нескольких видов рака. Врач подчеркивает, что бросить курить непросто, однако польза для организма начинается практически сразу, что может стать дополнительной мотивацией для тех, кто задумывается об отказе от табака.

