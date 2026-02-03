Размер шрифта
Рецидивист две недели воровал шоколад из одного и того же магазина в Твери

В Твери мужчина в течение двух недель похищал шоколад из супермаркета

В Твери рецидивист два недели подряд грабил один и тот же супермаркет, сообщает УМВД России по региону.

По данным ведомства, в течение двух недель мужчина приходил в супермаркет на улице Левитана, похищая шоколад на сумму от 3000 до 8000 рублей за раз.

Камеры видеонаблюдения в торговом зале зафиксировали его регулярные визиты. На кадрах видно, как он брал с полок товар и спокойно уходил, не расплатившись. Его опознали как 28-летнего местного жителя, уже имеющего несколько судимостей.

Против него возбуждено очередное уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража), точная сумма ущерба не уточняется. Ориентировку с приметами подозреваемого разослали патрулям и оперативным службам. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее россиянин вынес в штанах 20 пачек сливочного масла из магазина.
 
