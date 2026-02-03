Размер шрифта
Дочерей советника Януковича исключили из школы в Испании

Трех дочерей убитого советника Януковича Портнова исключили из школы в Испании
Три дочери Андрея Портнова, бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича, были отчислены из Американской школы в Испании после убийства их отца, произошедшего в мае прошлого года у входа в учебное заведение в муниципалитете Посуэло-де-Аларкон. Об этом сообщает газета Mundo.

Как передает издание, об отчислении дочерей сообщила вдова погибшего Анастасия Валяева. По информации адвоката семьи, она направила жалобу в Совет по образованию сообщества Мадрид. По итогам проверки ведомство установило, что школа нарушила право несовершеннолетних на образование, так как отчисление было связано с личными обстоятельствами семьи и не сопровождалось серьезными дисциплинарными нарушениями или задолженностью по оплате обучения.

Совет по образованию обязал руководство школы в течение десяти дней с момента уведомления отменить решение об отчислении и вновь принять девочек на обучение.

В самой Американской школе заявили о несогласии с решением и намерении его обжаловать, указав, что после убийства у входа в учебное заведение возникли опасения за безопасность и тревога среди родителей других учеников. Отмечается, что решение было согласовано с психологами и специалистами по психическому здоровью.

Адвокат семьи Портнова Педро Ресино подчеркнул, что исключение девочек не имело правовых оснований и произошло в самый тяжелый период их жизни, сообщает газета.

Ранее депутат Рады обвинил Зеленского в создании системы политических убийств.
 
