Имя Аллы Пугачевой нашли в рассекреченных файлах по делу Эпштейна

В обнародованных минюстом США документах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна нашли упоминание о певице Алле Пугачевой. Ее имя встречается в письме от Бориса Николича, который был врачом и бывшим главным советником по науке и технологиям у Билла Гейтса, пишет aif.ru.

Письмо под названием «Миссия выполнена для некоторых», в котором упоминается Пугачева, было отправлено 13 января 2014 года. В тексте содержится полная перепечатка статьи из британской газеты The Times с заголовком «Revealed: the world's most admired people» («Раскрыто: самые уважаемые люди мира»).

В публикации перечисляются знаменитости, признанные наиболее уважаемыми в своих странах. Первое место в списке занял Билл Гейтс. Упоминается в тексте в том числе и Алла Пугачева, которая к 2014 году, по версии составителей рейтинга, попала в топ-10 самых уважаемых женщин.

По информации aif.ru, Николич переслал эту статью Эпштейну без дополнительного комментария. На что именно намекал собеседник финансиста, неизвестно. Возможно, это могли быть подборки с именами женщин или упоминание Билла Гейтса, на которого работал врач.

В этих же архивных материалах корреспондент «Газеты.Ru» нашел упоминание российской стримерши и фотомодели Алины Рин. Ссылка на ее аккаунт в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) дважды фигурирует в переписке финансиста. В одном из сообщений собеседник Эпштейна пишет, что у него есть связь с Рин.

Стримерша уже прокомментировала ситуацию в своем Telegram-канале, назвав ее «ужасной».

Ранее в Кремле высказались о якобы приглашениях Путина на встречу с Эпштейном.