Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Культура

Имя Аллы Пугачевой нашли в рассекреченных файлах по делу Эпштейна

Упоминание об Алле Пугачевой обнаружили в файлах по делу Эпштейна
maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В обнародованных минюстом США документах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна нашли упоминание о певице Алле Пугачевой. Ее имя встречается в письме от Бориса Николича, который был врачом и бывшим главным советником по науке и технологиям у Билла Гейтса, пишет aif.ru.

Письмо под названием «Миссия выполнена для некоторых», в котором упоминается Пугачева, было отправлено 13 января 2014 года. В тексте содержится полная перепечатка статьи из британской газеты The Times с заголовком «Revealed: the world's most admired people» («Раскрыто: самые уважаемые люди мира»).

В публикации перечисляются знаменитости, признанные наиболее уважаемыми в своих странах. Первое место в списке занял Билл Гейтс. Упоминается в тексте в том числе и Алла Пугачева, которая к 2014 году, по версии составителей рейтинга, попала в топ-10 самых уважаемых женщин.

По информации aif.ru, Николич переслал эту статью Эпштейну без дополнительного комментария. На что именно намекал собеседник финансиста, неизвестно. Возможно, это могли быть подборки с именами женщин или упоминание Билла Гейтса, на которого работал врач.

В этих же архивных материалах корреспондент «Газеты.Ru» нашел упоминание российской стримерши и фотомодели Алины Рин. Ссылка на ее аккаунт в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) дважды фигурирует в переписке финансиста. В одном из сообщений собеседник Эпштейна пишет, что у него есть связь с Рин.

Стримерша уже прокомментировала ситуацию в своем Telegram-канале, назвав ее «ужасной».

Ранее в Кремле высказались о якобы приглашениях Путина на встречу с Эпштейном.
 
Теперь вы знаете
Геометрия драмы: как понять, что вы угодили в треугольник Карпмана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!