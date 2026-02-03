Размер шрифта
Рютте прокомментировал удар ВС РФ по Украине

Генсек НАТО Рютте обвинил Россию в нежелании идти на реальные мирные переговоры
Wolfgang Rattay/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия якобы не настроена на реальные мирные переговоры. Так он прокомментировал удар ВС РФ по территории Украины, сообщает «Европейская правда».

«Здесь [в переговорах] достигнут важный прогресс. Но Россия продолжает атаковать – как прошлой ночью. Это демонстрирует их несерьезность в отношении мира», — заявил генсек НАТО.

По его словам, Запад продолжит оказывать давление на Россию и поддерживать Украину. При этом Рютте заметил, что «друзья Украины» и сами граждане республики не хотят повторения Будапештского меморандума или Минских соглашений.

«НАТО рядом с Украиной на годы вперед. Ваша безопасность – это наша безопасность, ваш мир – это наш мир. Он должен быть справедливым и долгосрочным», — сказал Рютте.

3 февраля Марк Рютте прибыл в Киев и начал свой визит с выступления в Верховной раде Украины. Программа визита генсека НАТО пока не разглашается. По данным СМИ, у Рютте запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и военным руководством страны.

Ранее на Украине не увидели смысла «садиться за стол переговоров» с Россией.
 
