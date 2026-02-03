Размер шрифта
Испанка, прошедшая процедуру эвтаназии, пожертвовала свое лицо женщине с некрозом

Metro: испанке сделали операцию по пересадке лица
Shutterstock/FOTODOM

В Испании пациентке по имени Кармен была проведена сложная операция по пересадке лица после тяжелого некроза тканей, развившегося в результате укуса насекомого. Донором стала женщина, прошедшая процедуру эвтаназии, пишет Metro.

Трансплантация была выполнена в одной из больниц Барселона. В операции приняли участие более 100 медицинских специалистов. По словам врачей, вмешательство стало одним из самых сложных в современной трансплантологии.

До операции Кармен не могла есть, говорить и видеть из-за обширного поражения лицевых тканей. После пересадки, по данным медиков, восстановление проходит успешно. Координатор трансплантационной программы больницы Элизабет Навас заявила, что решение донора стало «исключительным проявлением зрелости и осознанности». По ее словам, человек, принявший решение об эвтаназии, включил донорство лица в список своих последних желаний, предоставив реципиентке шанс на полноценную жизнь.

Пересадка лица требует тщательного подбора донора по полу, группе крови и анатомическим параметрам. Во время операции хирурги пересаживают кожу, мышцы и сосуды, восстанавливая кровоснабжение, чтобы ткани могли прижиться и функционировать.

Примечательно, что именно в этой же больнице в 2010 году была проведена первая в мире полная трансплантация лица.
